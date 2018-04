Prazo para pagar multas dos transportes com desconto termina hoje

João Santos/Correio da Manhã

Se tem uma multa nos transportes públicos para pagar faça-o esta segunda-feira, 30 de Abril, último dia em que ainda poderá aproveitar o desconto de 75% lançado pelo Governo em Setembro último. A alternativa pode sair cara, uma vez que o processo segue para a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), entidade que será responsável pela cobrança coerciva e no final as cultas podem ultrapassar os 300 euros.

A possibilidade de pagar com desconto foi lançada a 13 de Setembro de 2017 pelo Ministério do Ambiente que, pelas multas antigas, emitidas desde 2014 e que ainda não prescreveram, esperava encaixar cerca de 15 milhões para os cofres do Estado.

Contudo, segundo a edição desta segunda-feira do Jornal de Notícias, dos 119 mil infractores que estão identificados e foram notificados, apenas 14% foi pagar a dívida. Assim, os metropolitanos de Lisboa e do Porto, bem como a Carris e a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, a STPC, apenas conseguiram recuperar cerca de um milhão de euros.

A recusa em pagar agora os 45 ou 71 euros de coima, consoante a infracção tenha sido praticada no Metro ou nos autocarros, pode custar aos viajantes valores até aos 350 euros, já que à coima acrescerão os juros de mora e as custas processuais do Fisco.