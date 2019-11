O preço médio da eletricidade em Portugal ficou, assim, nos 0,2154 euros por quilowatt-hora (kWh), um valor que fica ligeiramente abaixo da média europeia, de 0,2159 euros por kWh. O histórico do Eurostat mostra que desde o primeiro semestre de 2011 que Portugal não ficava abaixo da média europeia.Estes valores incluem todos os impostos e taxas refletidos sobre a fatura final. Excluindo os impostos e taxas, o preço médio em Portugal, no primeiro semestre de 2019, seria de 0,1103 euros por kWh, o que representa uma subida de 7,3% face aos 0,1028 euros por kWh que tinham sido registados no segundo semestre de 2018. Ou seja, o preço que resulta exclusivamente dos valores cobrados pelos fornecedores de energia, incluindo mercado livre e mercado regulado, até aumentou.A quebra dos preços globais acontece no ano em que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) decretou uma redução de 3,5% na fatura dos clientes do mercado regulado, que entrou em vigor logo em janeiro.Este movimento não chega, contudo, para tirar os consumidores portugueses do grupo dos que pagam os preços mais elevados. No final do primeiro semestre deste ano, Portugal era o oitavo país, entre os 28 da UE, com a fatura de eletricidade mais cara, acima de países como o Reino Unido ou a Holanda.Também no gás natural houve uma descida dos preços em Portugal. O preço médio fixou-se em 0,076 euros por kWh, o que representa uma quebra de 3% face ao segundo semestre do ano passado. Esta quebra foi mais ligeira do que aquela que se verificou na média da UE, onde os preços caíram 5,6% entre o segundo semestre do ano passado e o primeiro deste ano.Também no caso do gás natural Portugal está entre os que têm as faturas mais caras. É o quinto país com os preços mais elevados de gás natural, apenas ultrapassado por Itália, Dinamarca, Holanda e Suécia.Notícia atualizada pela última vez às 11h01 com mais informação.