Preço da eletricidade em Portugal regista terceira maior descida da União Europeia

A fatura da luz em Portugal desceu quase 5% no segundo semestre de 2019 mas continua acima da média dos países do euro.

Os preços que os consumidores domésticos pagam pela eletricidade em Portugal desceram 4,9% no segundo semestre do ano passado, face ao mesmo período de 2018, o que compara com um aumento de 1,3% em média da União Europeia.





Só na Dinamarca e na Grécia os preços da eletricidade desceram mais do que em Portugal no segundo semestre, sendo que a tendência de queda dos preços deverá persistir este ano, pois a ERSE aprovou uma descida de 3% da fatura para os clientes no mercado regulado e o presidente da EDP admitiu recentemente que a descida dos preços do petróleo terá implicações nos preços que os portugueses pagam pela eletricidade.





Apesar desta queda, os portugueses continuam a pagar eletricidade mais cara do que a média da UE, sendo que a fatura é agora a oitava mais elevada entre todos os 27 países da região, revelam os dados publicados esta quinta-feira pelo Eurostat.