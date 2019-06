O aumento da tensão entre os EUA e o Irão está a provocar a subida dos preços do petróleo e dos seus derivados, o que deverá refletir-se na evolução dos preços dos combustíveis nos postos de abastecimento.

Os cálculos do Negócios apontam para uma subida de 1 cêntimo por litro no gasóleo e uma manutenção do custo da gasolina, mas as contas têm por base a negociação dos contratos de gasolina e gasóleo até quinta-feira, faltando um dia de negociação, pelo que as oscilações poderão ainda sofrer alterações.

Se se confirmar esta evolução, o preço médio do litro do gasóleo simples deverá aumentar para 1,333 euros, tendo em consideração os preços médios praticados esta semana publicados pela Direção Geral de Energia. Já o custo da gasolina simples deverá manter-se nos 1,492 euros.



Este desempenho surge depois de três semanas de queda dos preços da gasolina, com as últimas duas a registarem reduções acentuadas. Já o gasóleo desceu nas últimas quatro semanas.