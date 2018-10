Preço da Sonae MC entre 1,4 e 1,65 euros

Pedro Noel da Luz/Correio da Manhã

O prospecto da oferta pública de venda (OPV) da Sonae MC foi publicado esta quinta-feira, 4 de Outubro. O preço a que as acções serão vendidas está estipulado entre 1,40 euros e 1,65 euros, o que avalia a empresa de retallho do grupo Sonae entre 1,4 mil milhões e 1,65 mil milhões de euros, um preço que fica abaixo da avaliação do Haitong, que estimava um valor de 1,8 mil milhões.

O preço a que as acções serão vendidas será conhecido a 18 Outubro e as acções vão estrear-se em bolsa no dia 23 de Outubro. Apesar das acções só passarem a negociar em bolsa no dia 23 de Outubro, esta operação vai ter um período de negociação condicionada, que arranca a 19 de Outubro, o que acontece pela primeira vez numa operação deste género em Portugal.

A Sonae vai vender 217,36 milhões de acções, o que corresponde a 21,7% do capital da Sonae MC. Uma percentagem que poderá aumentar para até 25%,"caso a opção de 'over-allotment' seja exercida na totalidade", revela o comunicado publicado esta quinta-feira. Além deste valor, a Sonae tem ainda a possibilidade de alienar mais um lote de 87 milhões de títulos, o que se se confirmar eleva para 33,7% o capital da Sonae MC que será vendido.



Do total de acções que serão vendidas na operação, 167,4 milhões, ou seja 77% da oferta, estarão direccionadas para os investidores institucionais. Já para o retalho estão destinadas 50 milhões de acções.



"As ordens de aquisição devem ser individuais e em múltiplos de 10 acções, com um montante mínimo de 10 acções e um montante máximo de 175.000 acções", revela o prospecto.

O período de "lock-up" foi estabelecido em 180 dias, pelo que nesse período a Sonae MC e a Sonae SGPS ficarão inibidas de vender acções da empresa que se estreará em bolsa no final de Outubro.

Tal como já tinha anunciado, a Sonae compromete-se a pagar dividendos entre 40% e 50% dos lucros obtidos. "O nosso conselho de administração é da opinião de que a política de dividendos da sociedade deve ter como alvo um rácio de pagamento de dividendos de aproximadamente 40-50% do lucro líquido ajustado a itens não-recorrentes", salienta a empresa no sumário da oferta.



No dia 19 de Setembro, a Sonae SGPS tinha já anunciado que ia avançar com a colocação em bolsa da MC ainda este ano, remetendo a operação para o último trimestre, tendo indicado que pretendia colocar em bolsa até 25% desta cotada.



(Notícia actualizada, pela última vez, às 23:50)