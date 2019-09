Preço das casas mantém ritmo da subida no segundo trimestre com avanço de 15%

As casas em Portugal continuam a encarecer. Desde 2017, a valorização dos imóveis residenciais tem rondado os 15% nos últimos dois anos.

O preço de venda das casas em Portugal voltou a subir nos três meses que terminaram em junho, mantendo o ritmo de crescimento – em torno de 15% - que se tem verificado desde 2017.

O preço das casas aumentou, no segundo trimestre, 14,8% em termos homólogos e 3,9% em cadeia, revela a Confidencial Imobiliário no âmbito do Índice de Preços Residenciais.

Desde julho de 2017 que a valorização homóloga do preço das casas se mantém em torno dos 15%. O maior salto neste ciclo registou-se no final de 2018, nos meses de outubro e novembro, que viram subidas superiores a 17%.





Em termos trimestrais, a tendência é também de estabilização no ritmo da subida, com as variações a manterem-se entre os 3% e os 4% desde meados de 2017. Este é o maior ciclo de valorizações em cadeia desde 2007.

"Não obstante o mercado manter uma forte valorização, os níveis de preço entretanto atingidos parecem estar a refrear as expectativas dos operadores, que se mostram cada vez mais cautelosos quanto à evolução dos preços", nota Ricardo Guimarães, Diretor da Confidencial Imobiliário.