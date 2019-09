Preço do gasóleo sobe e da gasolina desce

Esta semana está a ser marcada por uma subida dos preços do gasóleo no mercado internacional. Uma subida que foi travada pela valorização do euro contra o dólar, mas que não evita um novo aumento do preço deste combustível para os europeus.





Se se confirmar esta evolução, o preço do gasóleo simples nos postos de abastecimento em Portugal deverá subir 1,5 cêntimos para 1,357 euros por litro, o que representa o maior aumento desde fevereiro. Se se confirmar o aumento do preço deste combustível, será a quarta semana consecutiva de subidas.



Já o custo da gasolina simples de 95 octanas deverá descer 0,5 cêntimos para um preço médio de 1,475 euros por litro, de acordo com os preços médios praticados esta semana em Portugal e cujos dados são publicados pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).