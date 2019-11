Preço do gasóleo volta a descer na próxima semana

Na próxima semana, o preço do gasóleo deverá continuar a tendência desta semana e cair, embora a descida seja limitada.

O preço do gasóleo deverá cair cerca de 1 cêntimo a partir da próxima segunda-feira, alargando o ciclo de quedas iniciado esta semana, altura em que interrompeu uma séria de duas semanas a subir.





De acordo com os cálculos do Negócios, é expectável que o preço do gasóleo caia cerca de 1 cêntimo, isto porque o preço médio deste combustível cotado registou uma desvalorização de 1,52% esta semana.