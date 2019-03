A ViniPortugal admite que a quebra que houve na produção nacional de vinho na última campanha - devido ao que definiu como "quatro dias fatais" - pode levar a um aumento do preço do produto nos mercados internacionais.Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Jorge Monteiro diz mesmo que os produtores deveriam aproveitar a oportunidade da quebra da produção para valorizarem o produto.Segundo o presidente da ViniPortugal é "natural" que o preço médio venha a aumentar mais alguns cêntimos,seguindo aliás uma tendência que se tem verificado. De 2017 para 2018 o preço medio passou de 2,60 para 2,71 euros.A produção na última campanha ficou nos 6 milhões de hectolitros, abaixo da meédia dos últimos 10 anos por causa do "escaldão" que se verificou no início do mês de agosto.A entrevista a Jorge Monteiro será publicada no Negócios (edição impressa) na segunda-feira, e transmitida na Antena 1 no domingo.