Se está a pensar atestar o depósito automóvel antes da greve dos motoristas agendada para 12 de agosto, saiba que os preços dos combustíveis deverão sofrer uma subida a partir da próxima segunda-feira.

Ainda assim, de acordo com os cálculos do Negócios, os aumentos deverão ser ligeiros e inferiores a 1 cêntimo por litro na gasolina e no gasóleo.

Nos mercados, os combustíveis cotados valorizaram no início da semana e afundaram na quinta-feira depois de Donald Trump ter anunciado a imposição de novas tarifas aos produtos chineses. Já o euro perdeu terreno (ontem tocou em mínimos de dois anos) depois do presidente da Reserva Federal ter assinalado que o corte de juros não representava o início de um ciclo de alívio da política monetária.

A cotação (em euros) da tonelada métrica da gasolina registou um aumento em torno de 1% esta semana, sendo que no caso do gasóleo a variação foi idêntica. De acordo com os cálculos do Negócios, estas variações apontam para aumentos em torno de 0,5 cêntimos por litro em ambos os combustíveis.

O gasóleo simples está esta semana a ser vendido a um preço médio de 1,35 euros por litro nos postos de abastecimento em Portugal. O preço ficou estável após cinco semanas em alta. No caso da gasolina simples, o preço médio está nos 1,516 euros, pelo que a confirmar-se o aumento de 0,5 cêntimos passará para os 1,52 euros por litro.

Se os portugueses seguirem o conselho do ministro das Infraestruturas, esta semana deverá observar-se um forte aumento da procura de combustível nos postos de abastecimento em Portugal. O início da greve dos motoristas está agendado para 12 de agosto e é por tempo indeterminado.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados a que o Negócios tem acesso só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).