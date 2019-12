Este é também o terceiro ano consecutivo em que são batidos recordes nos valores transacionados no mercado imobiliário. No conjunto de janeiro a setembro de 2017, foi superado, pela primeira vez, o recorde que tinha sido registado em 2010. E os preços não têm parado de aumentar, registando-se novos máximos desde então.



A justificar este valor estão, sobretudo, as regiões de Lisboa e do Algarve, que continuam a ser as mais caras do país. Na Área Metropolitana de Lisboa, o valor médio das vendas de casas é agora de 190.700 euros, 35% acima da média nacional. Já no Algarve, o preço médio disparou 12% e fixou-se em 187 mil euros.



No lado oposto, é no Alentejo e no Centro que se encontram as casas mais baratas, com preços médios de 84 mil euros e 92 mil euros, respetivamente.



Peso de Lisboa e Algarve cai



O peso de Lisboa e do Algarve sobre o total de transações feitas em todo o país tem vindo a diminuir, resultado da maior procura em regiões onde os preços são mais baixos.



No conjunto dos nove primeiros meses do ano, foram transacionadas 45.799 casas em Lisboa por um valor total de 8,7 mil milhões de euros, o equivalente a 46,8% do montante transacionado em todo o país. No Algarve, venderam-se 10.793 casas, por um valor total ligeiramente superior a 2 mil milhões de euros, que corresponde a 10,8% do valor transacionado a nível nacional.



Há um ano, Lisboa representava 48,7% das vendas nacionais e o Algarve respondia por 11%.



Estas foram as duas únicas regiões onde a quota relativa diminuiu. E é no Centro que se observa a evolução mais expressiva: no final de setembro, esta região representava 12,5% das vendas totais, quando, há um ano, respondia por 11%.

Numa altura em que os preços das casas continuam a aumentar acima de 10% , o valor médio de cada venda já supera os 140 mil euros. É a primeira vez que essa fasquia é ultrapassada desde, pelo menos, 2009, ano em que começa esta série de dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).No conjunto de janeiro a setembro deste ano, foram vendidas 132.246 casas, por um valor total de mais de 18,6 mil milhões de euros. Feitas as contas, o valor médio de cada transação ultrapassou os 141 mil euros neste período, o que corresponde a uma subida de 4% face ao valor médio de 135 mil euros que era registado no ano passado.