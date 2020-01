Desde abril que a variação em cadeia dos preços das casas em Portugal exibia uma tendência de abrandamento, com as taxas a oscilar entre os 0,6% e os 1,5%.

Desde abril que a variação em cadeia dos preços das casas em Portugal exibia uma tendência de abrandamento, com as taxas a oscilar entre os 0,6% e os 1,5% e apurando-se uma subida mensal média de 1,2% ao longo deste período, esclarece a imobiliária.



"A valorização mensal registada em novembro vem interromper, de forma mais expressiva, este percurso e equipara-se às taxas de variação mensal registadas em janeiro e fevereiro, que superaram 1,6%", acrescenta.



Já comparativamente a novembro de 2018, a subida de preços no país atingiu 14,1% no período em análise, recuperando em 0,9 pontos percentuais face aos 13,2% de variação homóloga que o IPR apresentou em outubro.



"Novembro volta, assim, a colocar a valorização homóloga da habitação nos níveis superiores a 14,0% que apresenta desde março de 2018, um patamar apenas interrompido neste último mês de outubro", refere e imobiliária.



"Estes dados mostram que as expetativas de abrandamento da subida dos preços em Portugal traçadas para 2019 acabaram por não se cumprir, apesar da valorização dos mercados âncora de Lisboa e Porto estar claramente a perder ritmo", refere, em comunicado, o diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães.



Segundo o responsável, "os preços a nível nacional mantêm um ritmo forte e constante de subida, apesar de já superarem em 34% os níveis de 2007, sendo agora impulsionados pelos mercados da periferia destas cidades, onde, de forma geral, os preços só descolaram em 2019".

