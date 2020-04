Este movimento de subidas verifica-se por todo o país, com destaque para algumas regiões. Lisboa mantém-se como a cidade mais cara do país, com um valor mediano de 3.247 euros por metro quadrado, o equivalente a uma subida de 7,87% em relação ao quarto trimestre de 2018 e de 1,31% face ao terceiro trimestre de 2019.



Esta é a primeira vez desde que estes dados são publicados que o crescimento dos preços da habitação em Lisboa é inferior ao registado a nível nacional. Contudo, e apesar deste abrandamento da escalada dos preços, a discrepância entre a capital e o resto do país praticamente não foi atenuada: os preços de Lisboa continuam a ser três vezes mais elevados do que a mediana nacional.



Já no Porto, o valor mediano fixou-se em 1.837 euros por metro quadrado no final do ano passado, uma subida de quase 14% em relação a 2018 e de 1,9% face ao terceiro trimestre do ano passado.



Estes valores, relativos ao quarto trimestre de 2019, ainda não refletem o impacto da pandemia do coronavírus no mercado habitacional, pelo que o INE reconhece que poderão "distanciar-se das condições e tendências mais atuais do mercado". Ainda assim, ressalva, "são relevantes para estabelecer um ponto de partida para avaliar o impacto da pandemia".



Preços acima da mediana nacional em 45 municípios



No período em análise, o INE identificou 45 municípios onde os preços ficaram acima da mediana nacional, a maioria dos quais no Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa.



Já os preços mais baixos foram registados no Alto Alentejo, Beiras e Serra da Estrela e no Baixo Alentejo.



Considerando apenas as cidades com mais de 100 mil habitantes, todas registaram um aumento dos preços. A Amadora apresentou a maior subida homóloga, superior a 20%, seguindo-se Vila Nova de Gaia, com um crescimento de 19%, e Braga, onde os preços aumentaram 17,8%. Braga foi, ainda assim, a única cidade com mais de 100 mil habitantes que registou um preço (de 946 euros por metro quadrado) inferior ao valor nacional.



Notícia atualizada pela última vez às 11h30 com mais informação.



