Preços das casas sobem mais de 11% no segundo trimestre

Foram vendidas mais de 45 mil casas no segundo trimestre deste ano. Trata-se do melhor trimestre desde que há registo.

Mais um trimestre, mais uma subida nos preços das casas. O índice de preços da habitação atingiu os 128,49 pontos, no segundo trimestre, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor mais elevado desde que estes dados começaram a ser recolhidos e que representa um aumento de 11,2% face ao trimestre homólogo. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, os preços cresceram 2,3%.

Os preços das casas registaram um aumento de dois dígitos pelo quarto trimestre consecutivo. Subiram 11,2%, depois de terem avançado 12,2% no trimestre anterior. E foi nas casas usadas que os preços mais subiram: cresceram 12,6% face ao período homólogo para os 132,90 pontos. Já nas habitações novas os preços aumentaram 6,3% para os 115,86 pontos.





Foram vendidas, entre Abril e Junho, 45.619 casas, acrescentou o INE. Trata-se do valor mais elevado desde que estes dados começaram a ser recolhidos no arranque de 2009. Desde o último trimestre do ano passado que o número de imóveis vendidos trimestralmente está acima dos 40 mil.





Destas, 38.880 casas eram já existentes enquanto apenas 6.739 eram novas. Ou seja, 85,2% das casas vendidas eram usadas e as restantes 14,8% eram novas.