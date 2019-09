Preços do gás natural descem 2,2% na próxima semana

A partir de outubro os 277 mil clientes do mercado regulado vão ver uma descida de 50 cêntimos na fatura média mensal do gás. O novo calendário visa harmonizar os períodos de vigência das tarifas a nível europeu.

A partir de 1 de outubro as tarifas de gás natural vão descer 2,2% para os cerca de 280 mil clientes que ainda estão no mercado regulado. De acordo com as contas do regulador do setor (ERSE), esta descida traduz-se numa redução de 50 cêntimos numa fatura média mensal.





Os novos preços para o mercado regulado, que representa 3% do consumo total de gás natural, foram aprovados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) no final de maio. Porém, como marca uma alteração de calendário face ao exercício tarifário que vigorava até agora - 1 de julho e 30 de junho do ano seguinte - o regulador emitiu uma nota a relembrar que com as novas regras as tarifas vão passar a ser válidas a partir de outubro até 30 de setembro de 2020.