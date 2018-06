Preços dos combustíveis estáveis na próxima semana

Esta estabilização dos preços surge depois de duas semanas de descidas, que, por sua vez, se seguiram a 10 semanas consecutivas de aumentos dos preços. Uma evolução que colocou os custos dos combustíveis em máximos de 2014.

As subidas em Abril e Maio foram provocadas essencialmente pelo aumento dos preços das matérias-primas, conjugado com a desvalorização do euro.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector confirmou que os preços deverão manter-se, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.