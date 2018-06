Preços dos combustíveis vão descer pela quarta semana seguida

Os combustíveis em Portugal vão ficar mais baratos a partir da próxima segunda-feira, acumulando já quatro semanas seguidas de quedas.

Contudo, estas descidas são insuficientes para compensar a forte subida anterior, já que os preços aumentaram cerca de 10% no espaço de 10 anos.

A descida que vai acontecer na próxima segunda-feira decorre da desvalorização das cotações das matérias-primas, sendo que a queda do euro face ao dólar até impediu uma descida mais acentuada.

O preço da gasolina nos mercados internacionais desceu 2%, o que aponta para uma queda de cerca de 1 cêntimo no preço de venda ao público deste combustível em Portugal. No gasóleo a desvalorização das cotações foi ligeiramente inferior (-1,5%), mas a queda dos preços será semelhante, pelo que o diesel ficará entre 0,5 cêntimos e 1 cêntimo mais barato.

A confirmarem-se estas actualizações e tendo em conta os preços médios divulgado pela DGEG, o gasóleo baixará para 1,35 euros por litro, cerca de três cêntimos abaixo do máximo de quatro anos fixado no final de Maio. Já a gasolina irá descer para menos de 1,57 euros, quando no final do mês passado estava acima de 1,60 euros.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector confirmou que os preços deverão registar as oscilações acima referidas, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.