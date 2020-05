Preços dos combustíveis vão registar maior subida desde janeiro

aumento de preços foi explicado quase na totalidade pelo aumento de impostos e taxas, que as gasolineiras decidiram incorporar nos preços, mesmo antes de o Governo ter publicado as portarias que atualizam a taxa de carbono e o aumento da incorporação de biocombustíveis.



Desde o início deste ano, o preço da gasolina simples 95 desvalorizou 17%, enquanto que o do gasóleo perdeu 19%.



Nas últimas semanas, os preços têm conhecido ligeiras recuperações, após quase dois meses de desvalorizações e subidas muito ténues. Estas novas subidas coincidem com a reabertura gradual da economia, com o uso do automóvel privado e dos transportes públicos a aumentar. A partir da próxima segunda-feira, Portugal entra na segunda semana da segunda fase de desconfinamento decretada pelo Governo.









Nesta semana verificou-se uma nova subida dos preços do petróleo nos mercados internacionais, com o Brent - que serve de referência para Portugal - a encaminhar-se para a quarta semana consecutiva de ganhos.



Contudo, esta variação no preços dos combustíveis, nos postos de abastecimento, espelha a variação da tonelada métrica de cada ativo no mercado europeu até ao final desta semana, aos quais os preços do gasóleo e da gasolina estão indexados.



Assim sendo, a tonelada métrica da gasolina conheceu uma valorização de 15,19% para os 251,308 euros, enquanto que a do gasóleo subiu 15,69% para os 264,23 euros.



Apesar de a evolução dos preços dos combustíveis ser calculada tendo por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro, o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Estes preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).





Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).