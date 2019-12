Preços dos combustíveis vão subir na próxima semana

A confirmar-se este cenário, o preço da gasolina simples deverá subir para um valor médio de 1,495 euros por litro a partir de segunda-feira. O gasóleo poderá subir para 1,373 euros no mesmo período.



Os preços dos combustíveis irão sofrer um ligeiro aumento a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro, com a subida da gasolina a ser mais pronunciada do que a do gasóleo.Segundo os cálculos do Negócios, há margem para uma subida de cerca de um cêntimo na gasolina simples 95 e de perto de meio cêntimo no preço do gasóleo simples.

A subida será menos pronunciada nos preços dos combustíveis nos postos de abastecimento em Portugal, uma vez que o euro ganhou valor face ao dólar, o que torna a gasolina e o gasóleo mais baratos para os europeus.

No caso do gasóleo, que tem mantido uma tendência ascendente desde final de setembro, esta variação ligeira está em linha com o ocorrido nas últimas semanas. Já o preço da gasolina tem assumido uma variação mais volátil.





A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.