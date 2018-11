Preços dos combustíveis voltam a descer na próxima semana

A descida dos preços do petróleo e dos seus derivados ao longo desta semana vai ditar uma redução do custo dos combustíveis para os consumidores. A queda não é mais pronunciada porque o euro desceu face ao dólar o que acaba por aliviar a descida dos combustíveis para os europeus.

Ainda assim, os preços dos combustíveis para os portugueses deverão descer 1,5 cêntimos por litro, a partir de segunda-feira, 19 de Novembro.

Tendo em consideração a evolução das matérias-primas e do euro, o preço da gasolina simples de 95 octanas deverá diminuir 1,5 cêntimos para 1,517 euros, tendo em conta o preço médio praticado esta semana em Portugal (1,532 euros) e que consta no site da Direcção Geral de Energia e Geologia.

O custo do litro da gasolina recuará assim para níveis de Abril.

Esta será a sexta semana consecutiva de redução dos preços da gasolina simples de 95 octanas, algo que já não acontecia desde Março.

No caso do gasóleo simples a descida deverá rondar igualmente 1,5 cêntimos, o que colocará o preço deste combustível nos 1,389 euros, de acordo com os preços médios actualmente praticados.

A evolução dos preços do gasóleo é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo) e do euro. Fonte do sector confirmou a evolução deste combustível e revelou qual seria a oscilação do preço da gasolina. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.