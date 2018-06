 Preços dos imóveis em Lisboa afastam Vila Galé

No ano em que comemora o seu 30.º aniversário a Vila Galé admite que lhe falta ainda um sonho de ter um hotel histórico em Lisboa.





"Ainda tenho o sonho da minha vida para fazer em Lisboa. Mas ainda não deu jeito. Ainda não calhou", admite em entrevista ao Negócios e Antena 1 Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé.