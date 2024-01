Preços na produção industral caem 8,8% em novembro na zona euro

Os preços na produção industrial recuaram, em novembro de 2023, na zona euro e na União Europeia (UE), tanto na variação homóloga quanto em cadeia, com Portugal a apresentar a segunda maior quebra mensal, divulga hoje o Eurostat.Em novembro de 2023, os preços na produção industrial caíram 8,8% nos países da área do euro e 8,1% na média dos 27 Estados-membros da UE, face ao mesmo mês de 2022.Na comparação com outubro de 2023, o indicador recuou 0,3% na zona euro e 0,2% na UE.Entre os Estados-membros, as maiores diminuições homólogas dos preços na produção industrial registaram-se na Bélgica (-18,7%), em Itália (-16,3%) e na Letónia (-15,3%) e os principais aumentos no Luxemburgo (20,4%), na Eslováquia (10,9%) e na Eslovénia (2,9%).Em Portugal, o indicador apresentou em novembro um recuo anual de 7,8%.Já na variação em cadeia, a Eslováquia (-3,0%), Portugal (-2,3%) e Espanha (-2,1%) apresentaram os maiores recuos e a Suécia (4,1%), França (2,4%) e a Bulgária (0,7%) as maiores subidas dos preços na produção industrial.IG // JNMLusa/fim