Preços propostos para Fibroglobal ainda não permitem à Vodafone dar serviço naquelas zonas

A Vodafone considera "insuficiente" as medidas propostas pela Anacom para fazer descer os preços praticados pela Fibroglobal nas suas redes rurais do Centro e Açores.

Dizendo que até "identifica como positivo o reconhecimento, por parte da Anacom, da violação das regras de acesso à rede da Fibroglobal, e a recomendação de um conjunto de medidas que, na sua óptica, procuram corrigir a situação de efectiva discriminação", Mário Vaz, numa reacção escrita enviada ao Negócios, acrescenta que, no entanto, "as medidas e resoluções propostas são insuficientes".



Para a Vodafone o preço da Fibroglobal continua elevado, e com condicionalismos técnicos "relevantes", sendo, acrescenta Mário Vaz, "aproximadamente o mesmo que aplica actualmente ao seu único cliente e accionista, e que levou ao reconhecimento da existência de sobrefinanciamento".



Para a Vodafone é incompreensível que mantendo o preço actual de acesso, a situação de alargar a oferta a outros operadores termine com esta proposta.

Por isso, diz não ter condições para ter oferta, assente nestas redes, nestas regiões, "que continuarão a não ter acesso aos benefícios de um mercado concorrencial e da liberdade de escolha que lhes é devida".



Pede, pois, a que "o Governo não deixe de olhar para esta situação, reformulando a proposta da Anacom". A Vodafone reclama, ainda, a intervenção da Autoridade da Concorrência nos esclarecimentos da estrutura accionista da Fibroglobal.



A Anacom recomendou ao Governo que obrigue a Fibroglobal a reduzir os preços em 30 a 66% e concluiu que as redes da empresa têm um sobrefinanciamento de 3,1 milhões de euros.