Já o passivo de 2018 foi de 60,3 milhões de euros, uma redução de perto de seis milhões de euros, ou seja, de 9%, face a 2017. O ativo total atingiu os 83,8 milhões de euros, uma queda de mais de 14 milhões de euros, ou 14%, face aos 98,3 milhões de euros de 2017. O capital próprio fixou-se em 23,1 milhões de euros, sendo que em 2017 era de 31,4 milhões de euros, uma queda de 26%.



O portal, lançado no dia 16 de dezembro de 2019, consiste numa base de dados eletrónica na qual podem ser consultadas informações sobre titularidade, gestão e meios de financiamento das entidades que prosseguem atividades de comunicação social sob jurisdição do Estado português.



A Global Media tem como acionistas a KNJ - Holdings Limited, que entrou na empresa, em novembro de 2017, com 35,25% do capital.



A posição imputável a José Pedro Soeiro é de 35%, sendo 24,50% detidos diretamente e 10,50% através da Grande Notícias Lda, entidade detida pelo próprio.



O Novo Banco detém 10,50% e a Olivemedia Unipessoal, de Joaquim Oliveira, 19,25%.

De acordo com o portal da transparência da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), os resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos foram negativos em 7,6 milhões de euros, quando no ano anterior tinham registado 3,1 milhões de euros negativos.Os rendimentos totais do grupo foram de 43,8 milhões de euros, um ligeiro aumento face aos 43,6 milhões obtidos em 2017.