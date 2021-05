Prejuízos trimestrais da Airbnb triplicam para 993 milhões de euros

Para o agravamento dos resultados contribuiu a quebra do mercado de alojamento local devido à pandemia de covid-19, refere a empresa em nota aos accionistas.Para os próximos meses, as perspetivas são mais positivas, dado que as viagens dentro dos Estados Unidos estão começar a aumentar, adiantou a empresa."Esperamos uma recuperação das viagens maior do que alguma vez vimos", adiantou a Airbnb.Contudo, a empresa manifestou preocupação com as restrições e bloqueios de viagens na Europa, um mercado normalmente muito procurado por turistas norte-americanos no verão.