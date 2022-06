Presidente da Águas de Portugal reconhece país a duas velocidades ao nível dos preços

Embora reconheça que as discrepâncias ao nível do preço da água evidenciam um país a duas velocidades, o presidente da Águas de Portugal, José Furtado, diz que há zonas, designadamente no interior, onde os custos de fazer chegar a água não são completamente vertidos na fatura, porque "há uma noção do impacto" que teria."De facto, a realidade do país é assimétrica", admite, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1.

"A perceção que tenho é que as condições económicas e os fundamentais do negócio – que fazem muito apelo ao custo de entrega, muito associado à densidade populacional – são determinantes", observa o dirigente do grupo Águas de Portugal, que "não tem grande ligação imediata" ao consumidor final, atendendo a que exerce atividade sobretudo como grossista.



Por essa razão, aponta, as discrepâncias ao nível dos preços da água "são, muitas vezes, entre regiões de maior ou menor densidade populacional", dado que, "nas zonas onde é menor, o custo é maior".



No entanto - resssalva - "acontece que, muitas vezes , esse custo não é repercutido integralmente no cliente, na medida em que há uma noção do impacto que isso tem".