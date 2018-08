Tim Cook é um dos principais beneficiados com o desempenho das acções da empresa que lidera. Pelo quinto ano consecutivo vai receber o bónus máximo que é pago ao CEO através da atribuição de acções.

É já esta sexta-feira que Tim Cook, presidente da Apple, vai receber o seu prémio anual através da atribuição de acções. Garantidas estão 280 mil acções, pelo facto de desempenhar o cargo de presidente executivo na fabricante do iPhone.

Mas o plano de remunerações do CEO da Apple prevê o pagamento máximo de mais 280 mil acções, ficando dependente do desempenho da cotada em bolsa. Para receber a totalidade destas 280 mil acções, o desempenho da Apple, ao longo dos últimos três anos, terá que ser superior a pelo menos dois terços das empresas do S&P500.

Desde 25 de Agosto de 2015 até ao fecho de terça-feira, a Apple gerou um retorno de 119%, o que excede o desempenho de mais de 80% das cotadas do índice de acções norte-americano. Assim, a menos que as acções da Apple afundem nos próximos dias, Cook tem garantido que irá receber a compensação máxima através da atribuição de acções. Receberá 560 mil acções da Apple, que segundo a Bloomberg têm um valor de mercado de 120 milhões de dólares.

Segundo a agência de notícias norte-americana, este é já o quinto ano em que tal acontece, com Tim Cook a receber sempre a compensação máxima.

Uma tendência que reflecte a forte subida das acções da Apple ao longo dos últimos anos. A empresa atingiu recentemente o marco de ser a primeira cotada dos EUA a ter uma capitalização bolsista de 1 bilião de dólares, o que compara com o valor de mercado de 350 mil milhões de dólares quando Cook assumiu a liderança da Apple em 2013, na sequência da morte de Steve Jobes.

Segundo a Bloomberg, Tim Cook anunciou em 2015 que pretendia dar a maioria da sua fortuna para caridade e é isso que tem feito nos últimos anos. Ainda ontem a Apple anunciou que o seu CEO tinha doado 23.215 acções.

No ano passado, cerca de metade das 560 mil acções da Apple que Cook recebeu foram retidas para pagamento de impostos e as restantes foram vendidas, gerando um encaixe de 43 milhões de dólares. Além da compensação em acções, Cook recebe um salário anual de 3 milhões de dólares e no ano passado ganhou mais 9,33 milhões de dólares em dólares pagos em dinheiro.

A Bloomberg quantifica a fortuna de Tim Cook em 700 milhões de dólares.