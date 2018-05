O presidente da BP Portugal, Pedro Oliveira, denuncia situações de contrabando de combustíveis em Portugal. Depois da denúncia feita pelo presidente da Prio, Pedro Morais Leitão, também o líder da BP aponta que existem fraudes nos combustíveis e sugere a criação de garantias bancárias."Temos conhecimento de que estão a entrar combustíveis em Portugal que não cumprem as regras em termos de incorporação de biocombustíveis. Com um objectivo muito claro que é criarem uma margem de preço extra, porque não cumprem [com a lei], e com isso criarem concorrência desleal no mercado e profundas distorções", disse Pedro Oliveira em entrevista ao Jornal de Negócios/Antena 1.O líder da petrolífera sugere a criação de garantias bancárias para combater estas fraudes. "A solução para resolver isto é muito simples: tem que ser exigida capacidade financeira a quem quiser estar neste mercado seriamente. Pergunta-se: 'Qual é a sua perspectiva de introdução no próximo trimestre? X. Muito bem, coloca aqui uma garantia bancária sobre as obrigações futuras.' A partir do momento em que isto acontece, o mercado fica salvaguardado", sugeriu o gestor.