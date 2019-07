Presidente da Endesa confirma interesse nas barragens da EDP

O presidente executivo da Endesa, José Bogas, manifestou hoje interesse nos ativos hidráulicos que a EDP quer vender e adiantou que a energética foi convidada a participar no processo.

Bogas, durante uma conferência com analistas em que apresentou os resultados da empresa no primeiro semestre do ano, recordou que há um processo formal já em andamento para a aquisição desse pacote de ativos hidráulicos da EDP na Península Ibérica, tendo sido fixado o dia 31 de julho como prazo final para a apresentação de ofertas não vinculativas.