A adopção do novo torneio significaria o fim da Taça das Confederações, em que Portugal participou pela primeira vez em 2017, que junta os vencedores dos torneios de seleções dos vários continentes.



Infantino apresentou a ideia ao conselho da FIFA, a quem cabe aprovar ou não a criação do torneio. Tanto a UEFA como a CONCACAF avançaram entretanto com a competição da Liga das Nações, que serviria para apurar os finalistas do novo torneio mundial.





Gianni Infantino, presidente da FIFA, propôs a criação de uma nova competição de selecções, a ter lugar de dois em dois anos, que serviria para complementar a Liga das Nações, criada pela UEFA. O novo torneio, designado como 'Final 8' juntaria as oito melhores equipas a cada ano ímpar e seria disputado em outubro e novembro.A Reuters teve acesso a uma carta do dirigente, que estima as potenciais receitas da competição em 25 mil milhões de dólares, num ciclo de 12 anos, refere o Correio da Manhã.O torneio estará previsto para arrancar em 2021, e o grupo de investidores que Infantino diz ter atraído pretende também uma versão reformulada do campeonato do mundo de clubes. O novo torneio teria 24 equipas em vez das sete actuais.