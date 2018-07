Presidente da mesa da AG da Sporting SAD renuncia ao cargo

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) da Sporting SAD, João Ataíde Ferreira Sampaio, apresentou no passado dia 16 de Junho a sua renúncia ao cargo, segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"Em face da renúncia apresentada (…) a Assembleia Geral da sociedade será presidida por Nuno Alexandre Bastos Marques Agostinho, secretário da MAG", refere o mesmo documento.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, anunciou no passado dia 23 de Junho que o clube leonino vai ter eleições para os órgãos sociais a 8 de Setembro.



Contactado pelo Negócios, João Sampaio explicou que apresentou a sua renúncia para poder "exercer livremente" o seu direito a integrar a lista liderada por Frederico Varandas que se apresentará às eleições do clube, em Setembro. João Sampaio será candidato ao lugar de vice-presidente para a a área jurídica na lista liderada pelo ex-director clínico do Sporting.



