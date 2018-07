O presidente do Eurobic acredita que a existência de balcões físicos é fundamental para fidelizar clientes e explica a compra de obrigações da CGD como uma boa aplicação financeira.





O EuroBic prevê duplicar a quota de mercado até 2020 dos actuais 2% para os 4%. Simultaneamente prevê reduzir trabalhadores e balcões. Como vai atingir estas metas?

Nós estamos num processo de transformação significativo no banco a dois níveis. Um processo de transformação que tem a ver com uma melhoria de eficiência operacional. Uma outra frente é a estratégia comercial. É focarmos muito a nossa estratégia nas pequenas e médias empresas, nos pequenos negócios, e nas famílias, e muito em especial no crédito à habitação e naquilo que implica na relação comercial que se desenvolve com os particulares em geral. Estamos muito focados nestes segmentos e são fundamentais para a nossa estratégia comercial.





Há mercado para todos os bancos disputarem o mesmo segmento, o das PME?

Há mercado pelo seguinte. Em primeiro lugar, de uma forma geral, as nossa empresas não se relacionam com um único banco. Isso abre espaço a que um banco com uma dimensão mais pequena, em comparação com os grandes bancos que operam no nosso sistema, possa ambicionar também estar presente junto das empresas e ser o seu segundo banco nessa relação. Que não tem de ser somente, por exemplo, na gestão da sua tesouraria ou das suas necessidades de financiamento, mas pode também ser no domínio dos pagamentos do dia-a-dia.



Neste domínio o EuroBic tem uma posição já marcante no mercado. Apesar da nossa quota, em geral, ser de 2%, temos uma quota bem mais significativa na área dos pagamentos e nos terminais de pagamento. Ou seja, temos uma capacidade significativa que nos permite ambicionar o associar a estes serviços de pagamentos outros serviços bancários que possam apoiar as empresas.





A redução de balcões e de número de trabalhadores será de que dimensão?

Precisamos de ter uma redução entre os 5% e os 10% para racionalizarmos a nossa rede. O banco já fez um esforço nos últimos anos de redução dessa rede.





Isso significa quantos balcões e que número de trabalhadores?

Neste momento teremos necessidade de fechar 10 a 12 balcões, no máximo. Já fechámos cerca de duas dezenas nos dois últimos anos. Em termos de trabalhadores o número está muito estabilizado e com as saídas que normalmente surgem, e o que vamos fazer é procurar optimizar a nossa operação com as pessoas que se mantêm. Entendemos que a existência de uma rede de balcões é algo de importante. Não vemos a rede de balcões como algo de alternativo ao canal digital. Vemos isto de uma forma complementar e de fidelização dos clientes.





Porque investiram cinco milhões de euros em obrigações na recapitalização da CGD?

Esse é um assunto que terá sido excessivamente valorizado em termos mediáticos, porque cinco milhões são uma gota no oceano naquilo que foi a emissão feita pela CGD. Quando temos liquidez disponível temos de a aplicar.





Foi uma boa aplicação financeira.

Exacto. Quando há no mercado oportunidades de aplicação dessa liquidez e aplicações que são remuneradas – e recordo que a emissão da CGD foi a uma taxa muito favorável, obviamente que o EuroBic não iria perder a oportunidade de aplicar alguma da liquidez que têm. Calhou ser a Caixa mas haverá outras emissões desse género que, representando uma boa aplicação financeira, não as poderemos deixar de ir. Esse é um luxo a que nos não nos podemos dar.





O EuroBic tem crescido no crédito à habitação. Pode-se estar a criar uma bolha no imobiliário?

Assistimos a uma evolução muito forte do imobiliário, com uma subida de preços significativa, em particular em Lisboa e no Porto, mas não me parece que isso seja suficiente para falarmos numa bolha. Estamos perante uma conjuntura que em vários aspectos difere da conjuntura que vivemos há uns anos em que o imobiliário também teve uma grande expansão. O que está a acontecer agora é uma expansão do imobiliário tendo subjacente uma actividade económica muito associada ao turismo, em particular em Lisboa e no Porto.