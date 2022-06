Presidente do IAPMEI: “Aprovámos 127 candidaturas ao apoio a indústrias intensivas em gás”

Os primeiros pagamentos do apoio a indústrias intensivas em gás devem acontecer na proxima semana e vão ser entregues às 127 candidaturas de empresas que o IAPMEI já aprovou, revela o presidente da instituição em entrevista ao Negócios e Antena 1.Francisco Sá sublinha que a ajuda teve "um percurso complicado de negociação com Comissão Europeia", que chegou "a bom termo dentro daquilo que era possível", tendo o IAPMEI recebido e aprovado, até à última quinta-feira, 127 projetos. As autorizaçõpes foram feitas pelo IAPMEI dentro do período estabelecido de dez dias", e o líder da instituição espera que "durante a próxima semana comecem a surgir os primeiros pagamentos".A esses 127 projetos "vão ser pagos cerca de dez milhões de euros", adianta, ressalvando que "há empresas que continuarão a ter apoio até atingirem o limite dos 400 mil euros, e há outras que já atingiram esse limite e não vão ter novo apoio".Os setores mais representados são "os mais esperados: têxtil , cerâmicas, químicos".Francisco Sá confessa "uma dificuldade que é o facto de termos uma limitação da subvenção a atribuir por empresa, que é de 400 mil euros", e diz que o ainda vai tentar, junto da Comissão Europeia, alterar esse teto.