Presidente do IAPMEI: projetos em carteira vão criar exportações de maior valor

O Presidente do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, Nuno Mangas, acredita que será possível atingir os 50% do PIB em exportações e fazê-lo o mais rapidamente possível.





Na Conversa Capital, espesso de entrevista conjunto do Negócios e Antena 1, Nuno Mangas revelou que a sua convicção assenta nomeadamente nos projetos em carteira no Portugal 2020, que têm um potencial de investimento que ronda os 28 mil milhões de euros, com a criação de dezenas de milhares de empregos. Acresce ainda que serão exportações de maior valor.