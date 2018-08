Presidente do Nápoles torna-se dono do Bari

Aurelio De Laurentis assumiu a posse do Bari depois de, este Verão, o clube de futebol ter sido relegado para a "Serie D" (a principal divisão das competições amadoras do futebol transalpino) devido a graves dificuldades financeiras que têm penalizado uma equipa que actuou pela última vez na principal divisão italiana ("Serie A") em 2010-2011.

Na época passada, o Bari actuou na "Serie B" e até conseguiu qualificar-se para os "playoffs" de acesso à primeira divisão. Contudo, foi rejeitada uma licença para que a equipa pudesse participar em competições profissionais, pelo que foi obrigado a recomeçar nas divisões amadoras.

O carismático De Laurentis é presidente do Nápoles desde 2004, altura em que também a equipa napolitana foi relegada para divisões secundárias. Desde então conseguiu recuperar o histórico clube que nos últimos anos se reafirmou como uma das mais fortes equipas do futebol transalpino. Na época passada, o Nápoles disputou até ao fim o campeonato que voltou a terminar com a conquista do sétimo "scudetto" consecutivo pela Juventus.

Para o polémico De Laurentiis, que ainda recentemente garantiu que não quis contratar Cristiano Ronaldo por ser demasiado velho, não considera haver nenhum conflito de interesses por passar a liderar dois clubes em simultâneo.

"Uma coisa é certa. Não podemos misturar o Nápoles e o Bari, duas cidades distintas, cada um com a sua própria história e adeptos que merecem ser respeitados", declarou De Laurentiis que revelou que o seu filho Luigi será o principal responsável do Bari.