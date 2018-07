Primeiro Audi eléctrico terá interior com 5 ecrãs a cores

A marca germânica refere que o interior do Audi eléctrico pertence ao protótipo e-tron, mas assegura que o habitáculo do modelo final de produção será praticamente idêntico ao das imagens que divulgou.

A detenção de Rupert Stadler, CEO da Audi, no mês passado "obrigou" a marca dos anéis a atrasar a apresentação do seu primeiro automóvel eléctrico de produção, o Audi e-tron, cujo evento de estreia estava marcado para o próximo dia 30 de Agosto, em Bruxelas, refere o Aquela Máquina.















Este acontecimento trocou as voltas à marca de Ingolstadt, que teve que repensar a sua estratégia para que o anúncio deste modelo continuasse a despertar interesse. E foi precisamente a pensar nisso que a Audi divulgou esta quarta-feira as primeiras imagens oficiais do interior deste modelo.



No comunicado, a marca germânica diz que este interior pertence ao protótipo e-tron, mas assegura que o habitáculo do modelo final de produção será praticamente idêntico ao das imagens.