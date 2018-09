Primeiro eléctrico da Audi chega com 400 km de autonomia

Com 4.901 mm de comprimento, 1.935 mm de largura e 1.616 mm de altura, este e-tron eléctrico situa-se entre os modelos Q5 e Q7 e podia perfeitamente ser apenas mais um elemento dessa família, tais as semelhanças com os modelos "convencionais" da Audi.





Ainda assim, este Audi quer ser diferente em muitas coisas e tem novidades revolucionárias como espelhos retrovisores virtuais, denominados "Audi Virtual Mirrors", ou um sistema de travagem electro-hidráulico integrado (brake-by-wire), uma estreia para um automóvel de produção em série, refere o Aquela Máquina.