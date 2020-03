Primeiro elétrico da Fiat custa 37.900 euros e pode ser encomendado a partir de 16 de março

A Fiat apresentou esta quarta-feira em Milão o 500 e, primeiro automóvel totalmente elétrico da marca do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA). As pré-encomendas em Portugal abrem a 16 de março e o preço é de 37.900 euros.





A apresentação originalmente planeada para o Salão Automóvel de Genebra, entretanto cancelado devido ao surto do coronavírus, acabou por ser feita através da Internet com um vídeo gravado em Milão.

"Foi uma afirmação da marca de solidariedade com Itália e sublinhando o estatuto ‘made in Italy’", indicou ao Negócios fonte oficial da FCA Portugal.

O 500 e conta com uma autonomia até 320 quilómetros, segundo o ciclo WLTP, e o carregador rápido de 85 Kw é fornecido de série. A Fiat garante que demora apenas cinco minutos a carregar a bateria com energia suficiente para circular 50 quilómetros.

O novo Cinquecento é também o "primeiro citadino com sistemas de condução autónoma de nível 2", assinala a marca.

A partir de hoje abriram na Europa as pré-encomendas online da versão de lançamento, designada "La Prima". Em Portugal as pré-encomendas iniciam-se a 16 de março. A Fiat tem reservadas 500 unidades da versão de lançamento para cada país.

O preço do La Prima é de 37.900 euros, devendo as primeiras entregas ser efetuadas a partir de 4 de julho, data em que estarão disponíveis as restantes versões do 500e.

Ao Negócios, fonte oficial da FCA portuguesa indicou que "ainda não existem metas definidas para o volume de vendas do 500 e em Portugal este ano, mas esperamos que em julho tenhamos já vendidas as 500 unidades do La Prima".