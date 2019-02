No caso do Model 3 Performance, que conta com uma potência de 462 cavalos (cv), uma velocidade máxima de 250 km/hora e uma autonomia anunciada de 530 quilómetros, o preço base cifra-se em 71.300 euros. O Model 3 Long Range, com 351 cv de potência, velocidade máxima de 233 km/hora e uma autonomia de 544 quilómetros, tem um preço base de 60.200 euros. Contactada pelo Negócios, a marca escusou-se a revelar o volume de encomendas recebidas em Portugal.



Os dados das vendas da Tesla apenas começaram a ser divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) este ano. Em janeiro, a marca de veículos 100% elétricos vendeu 15 unidades no nosso país.



Ainda este ano deverá ficar disponível a versão Mid Range em Portugal, com um preço estimado de 53 mil euros.



Já quanto à versão mais económica do Model 3, a Standard, a data de chegada ao mercado nacional é ainda uma incógnita, uma vez que está dependente da capacidade de produção da Tesla atingir patamares na ordem das 10 mil unidades semanais. O preço previsto para o Model 3 Standard em Portugal deverá rondar os 40 mil euros.



Os últimos números oficiais da Tesla indicavam, no final do ano passado, que a marca tinha produzido 155.663 unidades do Model 3.



A Bloomberg estima que até esta segunda-feira, 18 de fevereiro, a marca tenha atingido 199.821 unidades do veículo e que a produção média semanal se situe em 5.441 unidades.



Em novembro do ano passado, a Tesla chegou a alcançar um ritmo de produção de mil unidades diárias, elevando para sete mil a produção semanal, mas o desafio é manter esse ritmo de forma sustentada, algo que até agora não conseguiu fazer. Os especialistas apontam, aliás, para a necessidade de a Tesla alcançar um patamar de 10 mil unidades semanais para ganhar escala e serem viáveis os preços para a versão "standard" do Model 3, que nos EUA custa 35 mil dólares (cerca de 31 mil euros ao câmbio atual).

