Príncipe saudita compra 2,3% do capital do Snapchat

"Este investimento processou-se e terminou em 25 de maio com um custo aproximado de 11 dólares por acção, o que faz do príncipe Al Walid um importante acionista individual nesta empresa ligada às redes sociais", segundo a informação da página na Internet deste empresário da família real saudita, citada hoje pela agência Efe.





O investimento de Bin Talal no Snapchat traduziu-se na "continuação da estratégia do príncipe em investir em novas tecnologias e completa uma carteira já robusta em algumas das empresas de tecnologia líderes mundiais, incluindo o Twitter, JD.com e Lyft", segundo a mesma fonte.