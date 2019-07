Prio "abastece" pilotos e carteiras de três start-ups

A Enertecgreen, a Sensei e a Wall-i venceram a terceira edição do programa Jump Start, avançando nos próximos meses e em ambiente real com testes na produção de biocombustíveis, em lojas autónomas e ecrãs inteligentes.

Duas jovens empresas portuguesas e uma outra proveniente da Letónia venceram a terceira edição da Prio Jump Start, um programa de empreendedorismo que atribui a cada vencedora um valor base de dez mil euros e a possibilidade de testarem o produto em ambiente real nos próximos seis meses e em conjunto com esta empresa que detém uma rede de mais de 250 postos de abastecimento de combustíveis no país.

Das 83 candidaturas recebidas com origem em 21 países – 47 delas nacionais –, acabou por escolher a letã Enertecgreen, que tem "uma solução de economia circular para produzir biocombustíveis avançados a partir de biomassa e resíduos agrícolas e urbanos"; e as portuguesas Sensei – cria lojas "completamente autónomas e de ‘check-out’ livre" – e Wall-i, que combina visão computacional e inteligência artificial para "transformar qualquer ecrã numa poderosa ferramenta de marketing".









Pelo caminho ficaram as outras finalistas – eCO2Blocks, BeON, LOQR, Youbeep, DefinedCrowd, DC Brain e o consórcio formado pela Place to Plug e Wirelane – num concurso de inovação em que esta produtora de biocombustíveis, que conta com um terminal de armazenagem e logística primária independente em Aveiro, garante já ter investido cerca de meio milhão de euros.