Manuel Mirat também não o revelou agora, mas como o Negócios já escreveu a Prisa está pressionada pelo acordo de refinanciamento com os bancos, que prevê a conclusão do negócio até 30 de Junho.

A Media Capital já está inscrita nas contas da Prisa como operação em descontinuação, uma vez que o acordo de venda já foi feito. Em Julho de 2017, a Altice e a Prisa anunciaram a intenção de passar a Media Capital para o grupo francês por um valor de 440 milhões de euros.



Mirat, administrador-delegado da Prisa, numa conferência telefónica com analistas, no seguimento dos resultados trimestrais apresentados esta sexta-feira, 27 de Abril.Sobre o negócio, a Prisa não revelou muitos dados nessa conferência, realçando apenas que espera a decisão em breve e que foi estendido o contrato com a Altice que tal como o Negócios revelou fixava como data-limite para a concretização do negócio o dia 13 de Abril.Nessa altura tanto a Prisa como a Altice informaram que estenderam o prazo, mas não revelaram a nova data.