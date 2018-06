Prisa vai "analisar todos os cenários" para o futuro da Media Capital

A Prisa vai "analisar todos os cenários que surjam para o futuro da Media Capital", disse ao Negócios fonte oficial da empresa espanhola de media, que esta segunda-feira, 18 de Junho, comunicou o fim do contrato de promessa de compra e venda da Media Capital à Altice.



Em respostas a questões colocadas pelo Negócios, a Prisa salienta que o facto de não vender, nesta fase, a Media Capital não tem qualquer impacto no plano de refinanciamento da sua dívida, já que estava admitida no acordo com credores que estende o prazo de vencimento da dívida até finais de 2022.



A Prisa salienta, por outro lado, que "a Media Capital é um activo muito rentável para a Prisa", lembrando que em 2017 lucrou 19,7 milhões de euros, e teve um EBITDA de 40,1 milhões para receitas de 165,5 milhões de euros.



Continuar a ler A Prisa comunicou esta segunda-feira que tinha chegado ao fim o negócio com a Altice para vender a Media Capital. A Altice, por seu lado, acusou a Autoridade da Concorrência de ter contribuído para o desfecho que Nos e Impresa já consideraram que era o único possível.