Prisa vai avançar com “todas as ações contra a Cofina” após fim do negócio da TVI

A espanhola Prisa anunciou esta quarta-feira que vai avançar "com todas as ações contra a Cofina" previstas no contrato de compra e venda da Vertix, que detém quase 95% do capital da Media Capital, dona da TVI.





O anúncio surge depois de, ontem, a dona de publicações como o Jornal de Negócios, Correio da Manhã e Sábado ter revelado que já não avançará para a compra do grupo Media Capital, por não ter completado com sucesso o aumento de capital para financiar o negócio.