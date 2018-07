Privatização do espanhol Bankia pode ser adiada

O Bankia pode ficar no Estado espanhol para lá de 2019, uma hipótese que está a ser trabalhada pelo Ministério da Economia.

A saída do Estado espanhol do Bankia pode ser adiada. Actualmente, o prazo para a privatização está fixado no final de 2019, mas o novo Ministério da Economia está já a estudar a possibilidade de tal vir a acontecer apenas mais tarde.

Segundo adianta o jornal Voz Populi, o ministério, tutelado por Nadia Calviño, pediu à sua equipa para analisar essa possibilidade. O Estado tem, através do Fundo de Reestruturação Ordenada Bancária (FROB), 61% do capital do Bankia.

O Expansión revela que o FROB não prevê grandes alterações na estratégia em relação ao Bankia agora que tomou posse um novo Governo, liderado por Pedro Sánchez, mas, no entanto, o jornal refere também a possibilidade de o prazo ser estendido, como aliás já aconteceu em 2016 (na altura, apenas com um mês de antecipação em relação ao prazo final).

Para isso, é preciso apenas uma aprovação do Conselho de Ministros, mas o jornal diz, sem citar fontes, que a ministra da Economia não tem pressa e que, por isso, há ainda flexibilidade nas decisões. Aliás, isso mesmo disse ao El País em Junho: "Há um calendário para a privatização, mas temos tempo. Mais importante do que a velocidade é fazer as coisas bem".

O Bankia, pela voz do seu presidente Jose Goirigolzarri, já disse, no final de Junho, que não seria necessário alterar a data neste momento. "Veremos como vão evoluindo as coisas e haverá tempo para fazê-lo".

O Bankia foi nacionalizado em 2012, tendo o seu resgate custado mais de 22 mil milhões de euros. Até aqui, o Estado espanhol já recuperou à volta de 2,85 milhões com a colocação de capital em investidores (2,1 milhões) e com os dividendos recebidos do banco.