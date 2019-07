Problemas de segurança nas redes da Huawei são “especulação”

A Huawei Portugal garante que o impacto económico do embargo pelos EUA não foi “significativo”. E assegura que os “operadores continuam a confiar na Huawei”.

Nos últimos meses a Huawei tem estado envolta em polémicas relacionados com alegados problemas de segurança e espionagem nas suas Infraestruturas. E que ganharam novos contornos com o embargo imposto pelos EUA a produtos da China no âmbito da guerra comercial.



Porém, segundo Diogo Madeira, responsável pelo pelouro de comunicação da Huawei Portugal, o "impacto não foi significativo. Depois de duas semanas recuperámos o mesmo ritmo de vendas", acrescentou sem detalhar números.