Produção automóvel em Portugal cresce 70,4% até Novembro

A produção automóvel em Portugal cresceu 70,4% de Janeiro a Novembro, comparando a igual período do ano anterior, relata a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Um aumento significativo que, contudo, é inferior ao registado até Outubro e até Setembro, mês que se destacou pela duplicação da produção.





Em Setembro, mês no qual a produção automóvel total disparou 101,5% em relação aos 30 dias homólogos, a produção para os primeiros nove meses do ano notou uma subida de 87,3%. Até Outubro o aumento foi menos pujante, de 80,3% em termos homólogos e, nos 11 meses terminados em Novembro, a tendência de abrandamento verificou-se, apesar do crescimento significativo de 70,4% que se traduz no fabrico de 273.057 véiculos.





No mês de Novembro, a produção aumentou 11,1% para as 25.515 unidades. Os veículos pesados foram aqueles que conseguiram um maior crescimento, de 67,2%, seguidos dos ligeiros de passageiros, 20,2%. A quebra notou-se numa terceira categoria, a dos comerciais ligeiros, que cederam 30,9%.