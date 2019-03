Bruno Simão

Após ter fixado um recorde desde pelo menos 2000 em janeiro , a produção automóvel em Portugal renovou esse máximo em fevereiro. No mês passado foram produzidas 31.852 viaturas, mais 33% do que em fevereiro de 2018, indicou esta terça-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Nos ligeiros de passageiros a produção fixou-se em 26.000 veículos, uma subida homóloga de 29,9%, enquanto nos comerciais ligeiros o crescimento ascendeu a 52,3%, para as 5.343 viaturas. No segmento de pesados, os 509 veículos produzidos traduzem um incremento de 20,6%.Nos dois primeiros meses do ano foram produzidas em Portugal 62.778 viaturas, mais 27,6% do que em igual período do ano passado.No segmento de ligeiros de passageiros a subida na produção acumulada é de 27,9%, para 52.271 unidades.A produção de comerciais ligeiros cifra-se em 9.542 veículos, o que representa um crescimento de 25,7%, e nos pesados a subida é de 28,7%, para 965 viaturas.Do total produzido, 97,3% teve por destino a exportação, destacando-se os mercados da Alemanha (21,4%), Itália (15,4%), França (13,5%) e Reino Unido (10,9%).No ano passado, a produção automóvel em Portugal fixou um novo máximo histórico , nas 294.366 viaturas, superando o anterior recorde, que remontava a 1998, ano em que a produção automóvel nacional se situou em 271.030 veículos. Determinante para o volume alcançado no ano passado foi a Autoeuropa, que duplicou a produção, para as 220.922 unidades, impulsionada pelo modelo T-Roc.