Produção automóvel cai 10,6% em Agosto com paragem da Autoeuropa

Bruno Simão

A fábrica da Autoeuropa, em Palmela, suspendeu o fabrico durante três semanas em Agosto. Esta interrupção acabou por levar a produção automóvel em Portugal a recuar durante o mês passado, o que não acontecia há mais de um ano.

disponibilizados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).



"Em Agosto foram produzidos em Portugal 7.694 veículos automóveis ligeiros e pesados, tendo-se verificado uma queda de 10,6%. Observou-se uma quebra em todos os mercados", de acordo com dados

A esmagadora maioria (90,2%) das exportações de automóveis tem como destino a Europa, com a Alemanha a ser o mercado principal (21%). Segue-se depois França, Itália e Espanha. "Em termos de grandes regiões, o mercado asiático, liderado pela China (3,5%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal", refere a associação.

Esta queda da produção contraria a tendência registada no último ano, com a última descida a ser registada em Julho do ano passado. Para o aumento do fabrico tem sido fundamental o papel da Autoeuropa, onde está a ser fabricado o T-Roc. A produção deste modelo começou em Agosto de 2017, tendo sido reforçada em Abril para dois veículos por hora, o que tem impulsionado os dados da produção automóvel em Portugal.

Era já esperado um desempenho negativo da produção em Agosto, depois de a fábrica da Autoeuropa, em Palmela, ter dito que iria suspender a laboração por três semanas nesse mês. Apesar desta queda, o balanço é positivo no acumulado do ano. Nos primeiros oito meses, registou-se um crescimento de 85,3%, o que corresponde à produção de 189.544 unidades.

(Notícia actualizada às 15:55 com mais informação)