Nos primeiros oito meses do ano a produção das fábricas de automóveis em Portugal atingiu as 225.102 unidades, mais 18,8% do que em igual período de 2018.



Os ligeiros de passageiros que saíram das linhas de produção ascenderam a 183.974 veículos, o que traduz um crescimento homólogo de 20,8%.



Nos comerciais ligeiros os 37.654 automóveis produzidos representam uma subida de 11,2% face aos primeiros oito meses do ano passado.



E o segmento de pesados registou 3.474 unidades produzidas, 1,6% acima dos números verificados entre janeiro e agosto de 2018.



Do total da produção automóvel 97% destinou-se aos mercados externos, com destaque para a Alemanha, que absorveu 24,2% dos veículos exportados, França (15%), Itália (14,7%) e Espanha (10,9%).



Autoeuropa sobe produção em 73,5%



A produção da fábrica da Volkswagen em Palmela atingiu as 9.809 unidades em agosto, uma subida de 73,5% face aos 5.655 veículos fabricados em igual mês do ano passado.



Parte desta subida deve-se ao menor período de paragem registado no mês passado - duas semanas em vez das três semanas de suspensão da produção em agosto do ano passado.



Nos primeiros oito meses do ano, a maior fábrica automóvel do país produziu 168.363 viaturas, das quais 151.939 da marca Volkswagen e 16.424 da Seat. A produção da unidade de Palmela aumentou 17,8% face a igual período de 2018.



PSA de Mangualde mais do que duplica produção



A fábrica do grupo PSA (Peugeot/Citroën/Opel) em Mangualde fechou o mês de agosto com uma produção de 3.551 veículos, mais 120,6% do que no mesmo mês do ano passado. A produção de ligeiros de passageiros mais do que triplicou, para 1.080 unidades, enquanto nos comerciais ligeiros a subida foi de 91,3%, para 2.471 viaturas.



Entre 1 de janeiro e 31 de agosto, a fábrica de Mangualde soma 49.417 veículos produzidos, o que representa um incremento de 23,6% em termos homólogos.



(Notícia atualizada com mais informação às 20:47)

A produção automóvel em Portugal atingiu as 13.711 unidades em agosto, um crescimento de 78,2% face a igual mês do ano passado, indicou esta quinta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).O segmento de ligeiros de passageiros registou um incremento de 82,3%, para 10.889 veículos, impulsionado pela produção na fábrica da Autoeuropa, que representa 90,1% deste total. Já os comerciais ligeiros contabilizaram uma subida homóloga de 76%, para 2.683 unidades, com a PSA de Mangualde a aumentar a produção deste tipo de veículos em 91,3%. A fábrica do grupo liderado por Carlos Tavares registou um aumento de 120% na produção em agosto, para 3.551 unidades, das quais 2.471 comerciais ligeiros e 1.080 ligeiros de passageiros. O segmento de pesados destoou ao sofrer uma quebra de 29,4%, para 139 viaturas.